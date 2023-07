Karol Sevilla agradece el cariño del público peruano: "No me lo esperaba"

Luego de varias funciones en el circo de "La Chola Chabuca", la actriz Karol Sevilla, recordada por su protagónico en "Soy Luna", resaltó su trabajo en la colorida carpa y agradeció el recibimiento del público peruano. "Estoy feliz. Creo que el circo es familia y atrás del escenario hay un equipo. Todas las personas que estamos aquí entregamos el corazón, el alma y todo. No me esperaba esa respuesta (del público). Cada vez que salgo al escenario me quedo en shock y no sé qué hacer, pero es bien bonito. Es diferente a lo que he hecho estando en conciertos y teatro. Circo es un poco más invasivo, pero en un amor tan bello".