Sheyla Rojas se sumó a una de las últimas tendencias de Tik tok con la pegajosa canción de Karol G, ‘Mi ex tenía razón’. La exconductora corea a todo pulmón la corta frase: “mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor que me trata mejor”, definitivamente refiriéndose a su actual pareja Sir Winston, quien no duda en engreírla y darle los lujos que ella se merece.