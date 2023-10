Samahara Lobatón sorprendió al revelar que Indecopi embargó sus cuentas bancarias por incumplir una de las reglas al momento de hacer publicidad en sus redes sociales. Por ello, solicitó la ayuda de Bryan Torres para seguir facturando. “Figura en la cuenta el nombre de Bryan, lo que pasa es que Indecopi me ha embargado mis cuentas porque no utilice un hashtag y mi multa es de una UIT (S/ 4,950) y Bryan me ha prestado para que pueda ir metiendo ahí mi platita”, explicó.