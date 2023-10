Said Palao lanzó su propia constructora: "Cumplo uno de mis sueños"

Said Palao sorprendió con el lanzamiento de su propia constructora. A través de su cuenta de Instagram, el chico reality compartió la noticia acompañada de varias fotografías donde se luce en su primera construcción. "Después de más de un año de reuniones y de una buena planificación, cumplo unos de mis sueños tener mi propia constructora. Detrás de todo esto hay muchas etapas en mi vida de sacrificios para poder lograr un paso tan grande como este, vendí mi carro (más de un año que no tengo), use todos mis ahorros, préstamos, vendí mis acciones en la empresa familiar y muchas cosas más", se lee como parte de su publicación.