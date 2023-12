Michelle Soifer no soportó que Rosángela Espinoza la embarrara con torta y aseguró que fue por envidia a su cabellera. La cantante reveló que su peluca cuesta miles de dólares en comparación a la suya. "Lo que pasa es que ella está celosa porque mi peluca cuesta 3 mil dólares y la de ella 60 soles", dijo la intérprete y a lo que la influencer no se quedó callada. "Lo más importante no es lo que cuesta la peluca, es la personalidad y quien lo tiene puesto", acotó.