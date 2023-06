Rodrigo Cuba compartió la canción "No se va" de Morat en sus redes sociales tras terminar su relación con Ale Venturo y después de ser captados juntos. "Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez que mi corazón no olvida. Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez", se escuchó así la parte del tema que publicó el futbolista.