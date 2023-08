Rafael Cardozo habló de su soltería. El brasilero aseguró que por el momento está muy contento sin pareja y que no ha podido conocer a otra chica que conquiste su corazón. "Hasta ahora nada, no he conocido a nadie. Voy 11 meses ya soltero. Voy a soplar una velita porque ya voy a cumplir 1 años. Estoy feliz así, creo que Dios me regaló algo muy bonito después de lo difícil que pasé", expresó.