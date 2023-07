Pamela Franco reveló por qué casi termina su relación con Christian Domínguez

Pamela Franco explicó el motivo por el cual casi termina con Christian Domínguez. La cantante de cumbia dejó a más de uno sorprendido al revelar que pensó en dejar al padre de su hija si es que no salía su divorcio con su expareja Tania Ríos. “El divorcio es un tema, que menos mal ya salió, porque me tenía hinchada, tengo la suerte, que cuando ahorita ya está conmigo, salió, porque ya yo lo dejaba, no hay forma, tantos años uno espera, pero ya la espera desespera”, confesó en una reciente entrevista.