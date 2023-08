Paloma Fiuza: Madre de Facundo González espera reconciliación con la brasilera

La madre de Facundo González, doña Alejandra Meyras, expresó sus deseos de una reconciliación con Paloma Fiuza. La mamá del guerrero reveló que aún guarda las esperanzas de que su hijo vuelva a tener una relación con la brasilera, pese a que cada uno ya está haciendo su vida por separado. “Totalmente, tengo esperanzas, no las pierdo. Apuesto, que no me escuche Tomi (Narbondo) porque me va a odiar, pero bueno, es lo que yo siento ¿Qué voy a hacer?”, expresó y a lo que la chica reality la abrazó.