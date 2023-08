Mark Vito quiere ingresar a Al fondo hay sitio: El papá del '"Gringo atrasador".

Mark Vito sueña con tener una oportunidad para poder interpretar un papel en "Al fondo hay sitio" como el padre de Mike Miller, el popular "Gringo atrasador". "Me encantaría la oportunidad y creo que la gente en sus casas le encantaría. Yo espero que me den la oportunidad al menos un día de prueba para ver cómo me va. (¿Será el papá del gringo atrasador?) El rol que me pongan, cuenten conmigo porque es parte de la actuación. Todo es una actuación para sacar risas y me encanta", expresó el exesposo de Keiko Fujimori.