Patricio Parodi defendió a Luciana Fuster de críticas por su papel en película peruana

Luciana Fuster aparecerá por segunda vez en una película y Patricio Parodi no dudó en sacar cara por su pareja ante las críticas de sus detractores. El guerrero se mostró muy contento con los logros de la modelo y le brindó todo su apoyo. "Uno defiende a alguien cuando hace algo mal. Si no hace nada mal, no hay por qué defenderse, simplemente seguir avanzando y hacer caso omiso a las críticas cuando vienen en mala intensión. Yo siempre voy a estar ahí para apoyarla, así que ahí me ves acompañándola. (¿Orgulloso?) Sí, por supuesto", expresó.