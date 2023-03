Las bodas la persiguen. Luciana Fuster no descartó la idea de casarse más adelante con Patricio Parodi. "Tiempo al tiempo. Sí, claro que me gustaría casarme. No sé si algo grande o chiquito, eso depende del momento que esté viviendo o pasando, pero casarme sí me gustaría", expresó la participante al Miss Perú 2023. La modelo confesó que no sabe si desea que su futura boda en Perú o en el extranjero. "En el momento que toque", finalizó.