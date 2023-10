María José Lora, la primera peruana que ganó el Miss Grand Internacional 2017, no dudó en festejar el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023. La ex Miss Grand se grabó junto a su hijo en el preciso momento cuando coronaban a la exintegrante de Esto es guerra en Vietnam. "Miss Grand Final. Ganamos. Ganamos de nuevo. No puedo creerlo. De Perú para el mundo", gritó María José frente a su laptop.