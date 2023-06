El tiktoker mexicano Kunno llegó por primera vez a Perú y tuvo una inesperada reacción cuando la conductora Jazmín Pinedo le consultó su opinión sobre los rumores de separación entre sus amigos Flavia Laos y Austin Palao. "¿Está soltero? No sé, no lo sabía. No pues que yo me llevo mucho con Flavia. Yo vi que ella sacó una canción y él la subió. Los dos me caen súper bien", expresó el influencer al no poder ocultar su sorpresa y destacar que Austin es un chico súper guapo.