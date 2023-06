Karime Scander causó furor en Instagram con sensual baile

Karime Scander demostró a sus seguidores que su talento no solo se limita a la actuación, sino también disfruta de sacar sus mejores pasos de baile para deleitar a todos. Es así como la popular Alessia de Al Fondo Hay Sitio decidió publicar por primera vez el clip realizando una sensual coreografía al ritmo de Ricky Martín: “Es la primera vez que publico un video así por acá y acepto que le he dado mil vueltas al tema (…) Aún estoy en proceso y me queda mucho por mejorar pero espero poco a poco poder hacerlo mejor”, describió la publicación que ha recibido miles de comentarios positivos y aplaudiendo que saque lo mejor de ella.