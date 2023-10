Jossmery Toledo: "Estos problemas no destruirán mis sueños"

Jossmery Toledo compartió una reflexiva frase en su cuenta de Instagram. “Aprender de errores cometidos para no repetir la misma historia una y otra vez”, se lee en la imagen que acompañó con un mensaje de agradecimiento. “Y aceptarlos es lo más difícil. Muchas gracias a las personas que me siguen apoyando. Leo sus mensajes, disculpen si no les puedo responder a todos. Es difícil todo lo que estoy pasando. Hay bajones sí, esto afecta a mi familia, pero aprendí que el tiempo pone cada cosa en su lugar. No dejaré que estos problemas destruyan mis sueños y lo demostraré en cada paso que daré”.