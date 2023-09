Jorge Guerra aclaró cómo se lleva con Filippo Storino, el actor que le da vida a Remo en Al Fondo Hay Sitio. Si bien, en la ficción no se soportan ni se pueden ver, en la vida real guardan una linda amistad. "Es mi causa, me cae bien y es un buen tipo", dijo el popular 'Jimmy', para luego contar que estudiarán un curso juntos. "Hay que seguir estudiando, no nos podemos quedar ahí", agregó.