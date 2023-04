Michelle Soifer y Jazmín Pinedo se volvieron a reencontrar en el set del programa "Más Espectáculos" y la cantante urbana le confesó que le trae una presentación especial con sus mejores éxitos y no solo una taza de café como la vez pasada. Esto generó una inesperada broma de la expareja de Gino Assereto al decir que no le pasó nada al tomarse su regalo. "No morí, estoy acá paradita. No ha hecho nada", dijo la conductora entre carcajadas.