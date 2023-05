Jazmín Pinedo se refirió así a los comentarios de Facundo González y Paloma Fiuza, quienes fueron pareja por varios años, que se hicieron en Esto es guerra. Todo empezó por una broma que hizo la garota respecto a la "ruptura" entre Onelia Molina y el "wacho". González no soportó los comentarios de su ex y "estalló la bomba" en el set del programa cuando los ex se dijeron de todo.