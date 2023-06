Edson Dávila ingresó al set de Jazmín Pinedo para entregarle una torta personalizada por el primer aniversario de "Más Espectáculos". La conductor se mostró agradecida por el tierno detalle, pero no imaginó que Rebeca Escribens apareciera en vivo para intentar robarle parte del pastel. Lo que no sabía la "Chinita" es que la artista le daría un gran pedazo de macarrón y por este motivo ya no pudo anunciar la próxima nota del programa.