Jazmín Pinedo no pudo evitar pronunciarse sobre la salida de Brunella Horna de "América Hoy" debido a un tema de salud. "Lo que ella dijo puntualmente es que se trataría un tema de salud aunque como ustedes bien saben y no me van a dejar mentir y se estaría hablando de un posible embarazo. Claramente solo esto le correspondería a ella", expresó la conductora.