Jazmin Pinedo confesó que Facundo González le enviaba algunas imágenes cuando salía con Onelia Molina. Este comentario lo dio la conductora tras la incomodidad del "Wacho" al pedirle a Onelia que no niegue su affaire. "Me mandaba varias fotos. Si puedo contar que claramente ellos tuvieron algo. Por ahí que Onelia y él estaban en ese trámite y no funcionó. A Facundo le ha molestado que ahora que Onelia parece que sale con Mario, como que dice que no pasó nada", explicó.