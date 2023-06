Gabriela Herrera confesó que salió con Mario Irivarren: "No congeniamos"

Gabriela Herrera felicitó la nueva relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina tras confesar que estuvo en saliditas con el combatiente histórico tiempo atrás, pero que lamentablemente no "congeniaron". "No estábamos conociendo, pero quedó en nada porque en realidad éramos amigos y al final no pasó nada. Dijimos vamos a ver, pero al final no generó nada y al final quedamos mejor como amigos que como salientes. No congeniamos mucho y él va perfecto con la persona que está saliendo ahorita", detalló la guerrera.