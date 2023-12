Flavia Laos se mostró muy feliz por la boda religiosa de María Fernanda Parodi, hermana de su expareja Patricio Parodi. La cantante urbana no asistió al matrimonio, pero eso no fue pretexto para no felicitar a su amiga Mafer a través de un tierno comentario en una de las fotografías oficiales de la boda. "Qué hermosa foto. Felicitaciones, bebé", escribió la ex de Austin Palao. Recordemos que Laos y Mafer mantienen una amistad desde hace varios años.