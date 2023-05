Facundo González se habría retractado de los comentarios que hizo sobre Tomi Narbondo al revelar que estaría saliendo con Paloma Fiuza solo para ingresar a Esto es guerra. "Fue un chiste, todo fue un chiste. Fue un chiquita, me metieron una chiquita y le tiré una chiquita, pero está todo bien. No, nada mal, no hablamos así que está todo bien igual", comentó el guerrero.