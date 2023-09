Érika Villalobos no dudó en repostear en las historias de su cuenta oficial de Instagram el romántico mensaje que compartió su actual pareja Erik Zapata. "Me perdí en su mirada, es que el color de sus ojos me encantaban, no eran ni azules, ni verdes. Eran color café, café que quitan el sueño, café que producen desvelo", se lee en la imagen que le dedicó el empresario la artista a pocos días del estreno de la telenovela 'Perdóname'.