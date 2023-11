Daniela Darcourt perdió en los Latin Grammy 2023 frente al Grupo Niche

Este 16 de noviembre se llevó a cabo la gala de los Latin Grammy 2023 en Sevilla, España; y Daniela Darcourt no logró conseguir la tan ansiada estatuilla. La cantante fue una de las peruanas nominadas en la categoría 'Mejor Álbum de Salsa', donde compitió con grandes de la música tropical. Lamentablemente, la salsera no pudo conseguir el primer lugar, pues fue el Grupo Niche los que se impusieron con su disco. No cabe duda que la artista nacional ya es un orgullo para el Perú, pese a que no obtuvo el gran título.