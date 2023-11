Tras la noticia que Bryan Torres aún figura como casado pese a que le habría dado un anillo de compromiso a Samahara Lobatón, el amigo íntimo de Jefferson Farfán decidió romper su silencio para aclarar que está en proceso de divorcio desde diciembre del 2022. "Estoy divorciado. No me estresen. Reniec, ¿qué fue causa? Demórate más Reniec. Ya sale mi DNI con la 'D' de disponible como me dijo la señora de Reniec", escribió.