Bryan Torres terminó con los rumores de ruptura de Samahara Lobatón con las recientes imágenes que protagonizó fuera del departamento de la hija de Melissa Klug. “No he terminado con ella (…) No hay ningún problema (...) ¿Qué facturo? ¿Cuándo yo me he sentado a hablar? Yo nunca facturo”, mencionó algo exaltado el íntimo amigo de Jefferson Farfán.