Angie Arizaga reveló que visitó a un especialista para congelar sus óvulos; sin embargo, descubrió que tenía unos "temas hormonales" que tenía que solucionar primero., por lo que ahora se encuentra en un tratamiento. "Estoy fortaleciendo mis óvulos. No es nada grave, el doctor me ha dicho que es normal en las mujeres, es por eso que a veces me hinchaba mucho y la gente pensaba que estaba embarazada. Ni yo sabía que tenía eso", aclaró.