Ale Venturo confesó que aún no ha retomado su relación con Rodrigo Cuba y revela que el futbolista está arrepentido tras protagonizar ampay con Gianella Rázuri. Si bien, la empresaria descartó que haya regresado con el padre de su segunda hija, se animó a revelar que el futbolista tiene la intención de volver ya que le confesó su arrepentimiento. "Pero yo no he vuelto, que él esté arrepentido es otra cosa", precisó.