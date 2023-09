Liz Mariana Godoy, Zulimar de AFHS, llenó de elogios a la teleserie: "Son increíbles"

Liz Mariana Godoy, la popular 'Zulimar' de Al Fondo Hay Sitio, llenó de elogios a la teleserie. La actriz venezolana se mostró muy contenta de formar parte del elenco desde hace más de un año. "Yo me siento súper feliz. Ya va más de un año y ha sido increíble el recibimiento del público que me lo he ido ganando de poquito a poquito. La gran familia de Al Fondo Hay Sitio es increíble. Y como le digo a todo el mundo, yo soy la más feliz del mundo cada vez que me toca ir a grabar, así me tenga que parar a las 5 de la mañana. Me encanta la gente, el trato que se tiene allá, de verdad que son muy lindos todos", expresó.