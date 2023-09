¿Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo tendrán romántica cita? Esto reveló el brasilero

Rafael Cardozo fue encontrado infraganti durante la reciente edición de Mande Quien Mande, y es que el brasilero andaba muy distraído y fue María Pía quien lo cuadró en vivo. "Ya sé con quien estás chateando (...) ¿Rosángela Espinoza va a ver el Perú vs Brasil en tu casa? No puedes coordinar eso antes, digo (...) Esa cámara que está arriba ha registrado toda tu conversación con Rosángela, pero evidentemente no la vamos a poner", mencionó. ¿Será que esta ocasión será perfecta para que ambos se den una nueva oportunidad?