Rosángela Espinoza rompió su silencio sobre el motivo por el cual no se concretó su relación con Rafael Cardozo. La "Chica selfie" afirmó que el guerrero histórico no hizo ningún esfuerzo más y que, al parecer, todo fue por patalla. "Lo que no nace, no crece. Solo te puedo decir que él no hizo ni un esfuerzo más y creo que todo fue por pantalla. Quería (aprovecharse de mí) para regresar al programa", señaló la modelo generando las "lágrimas" de Rafa, quien fue consolado por "La Carlota".