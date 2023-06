La idea de matrimonio para Rafael Cardozo quedó en el olvido y así lo reafirmó en vivo al asegurar que no piensa casarse más adelante."No me caso más. No, no me casaría. No sueño con eso", sentenció el integrante de Esto es guerra tras ser consultado por María Pía Copello sobre si considera tener una boda más adelante tras finalizar su compromiso con Carol Reali, más conocida como Cachaza, con quien mantuvo una relación de casi 12 años.