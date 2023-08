¿Paloma Fiuza es celosa con Tomi Narbondo? Brasilera sorprendió con su respuesta

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo estuvieron en 'Mande quien mande' participando de una divertida secuencia donde respondieron varias preguntas acerca de su relación sentimental. María Pía Copello aprovechó el momento para consultarle a la brasilera si se considera una persona celosa. "Normal, no tanto. Tóxica y celosa, no. Hay determinadas cosas. Yo soy mucho de energías y a veces siento como que me pasa una cosita por aquí (por el cuerpo), pero así nomás", respondió la integrante de Esto es Guerra.