¿Ya no lo pueden ocultar más? Michelle Soifer sorprendió a Gleyson Reñe, cantante de la Combinación de la Habana, en el set de Mande Quien Mande. Como era de esperarse ambos serían consultados por el vínculo que tienen pues se ha especulado que estarían viviendo un lindo romance que no quieren hacer público, sin embargo, el salsero explicó sus planes con Michi y ella no dudó en mostrarse de acuerdo con lo comentado.