Michelle Soifer no imaginó que sufriría tremendo incidente en vivo cuando un artista acróbata llegó a MQM vestido de Spiderman para demostrar su agilidad. El joven saltó sobre 5 personas y a varios metros de altura, pero al momento de aterrizar, no midió su velocidad y cayó sobre la integrante de Esto es guerra pese a que ella se protegió con un cojín. Mario Hart ayudó a Michi para que el artista no le haga caer intempestivamente en medio del set.