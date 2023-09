Katia Palma preguntó a Melissa Paredes si, al igual que su personaje Patty de AFHS, le gustaría tener hijos con Anthony Aranda. La actriz aseguró que a Patty no le gustaría tener hijo con Joel y cuando la conductora le preguntó si Melissa piensa lo mismo. "Tampoco... No, no, no, todavía, más adelante. Un par de años. Mi hija cumplirá 6 años... (cuando mi bebé tenga) 8 o 9 yo creo que está bien (para tener un hijo)", comentó Paredes en MQM.