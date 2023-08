Mario Hart aseguró que sabe bailar salsa y se animó a enseñarle algunos pasos prohibidos a Pancho Rodríguez. Ellos se enfrentaron en un improvisado duelo de baile, pero María Pía Copello no sabía lo que harían en medio del set. Rodríguez y Hart demostraron que no son unos bailarines profesionales y la conductora no pudo evitar disimular su reacción por la escena que presenció. "No pues. Es un flow medio reggae", comentó la presentadora.