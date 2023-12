Luigui Carbajal se emocionó con saludos de sus hijos por su cumpleaños

Luigui Carbajal nunca imaginó que sus hijos aparecerían en pantalla para dedicarles tiernas palabras por su cumpleaños. El cantante fue sorprendido en 'Mande quien mande' un día después de su onomástico y se mostró muy emocionado al escuchar a sus primogénitos expresar todo su amor por él. "No hay mejor regalo que tener a tus hijos. Dios me está dando salud para darles la educación que ellos quieren y que necesitan. La vida es muy difícil, pero tengo mucho trabajo y eso me permite darle la tranquilidad a mi esposa e hijos", acotó muy feliz.