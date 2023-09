Luciana Fuster se perfila como favorita en el Miss Grand International

Cada vez falta poco para que Luciana Fuster viaje a Vietnam y represente al Perú en el 'Miss Grand International 2023'. A pocos días de su participación, ya se está perfilando como una de las favoritas a ganar la tan ansiada corona. Este hecho ha puesto muy contenta a la modelo. "Desde el día que me coronaron empecé a recibir mensajes muy positivos y bonitos desde todas partes del mundo. Me sorprendió que desde el comienzo entré en el top 5 a nivel mundial. Creo que no he bajado, se trata de seguir subiendo en la competencia y demostrar el porqué estoy ahí", dijo la influencer con una sonrisa en el rostro.