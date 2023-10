Jessica Newton responde a detractores de Luciana Fuster: "No va a parar"

Jessica Newton no dudó en enviar un contundente mensaje a los detractores de Luciana Fuster. "Ella es una luchadora nata. Una mujer comprometida con sus sueños y creo que quien ha podido salir adelante, pese a tanta crítica, tanta maldad, seguir con la misma sonrisa sin ningún rencor, es alguien que no va a parar hasta conseguir sus sueños", dijo la empresaria, para luego resaltar que no debería aguantar los comentarios negativos así uno sea personaje público. "Lo que hay que decirle a la gente que vive atacando a los demás que pare ya", acotó.