Jota Benz se defendió de los comentarios de Luciana Fuster al decir que aún no utiliza el contacto que usó Patricio Parodi en alusión a un "retoque". El novio de Angie Arizaga quedó sorprendido cuando escuchó que Lucianita le recordó que la operación a la nariz, cabello, barba, entre otras. "Todavía no uso el contacto que me dio 'Pato'", expresó Jota frente a la sorpresa de Fuster, quien no entendió la broma del cantante urbano.