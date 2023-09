¿Korina Rivadeneira se incomodó por opinión de Alejandra Baigorria sobre infidelidad?

Alejandra Baigorria explicó en vivo que probablemente después de una infidelidad no aceptaría trabajar con su expareja por un tema de sentimientos. “Yo creo que no, porque yo soy una persona muy emocional (…) yo necesitaría un tiempo para poder superar y de ahí que todo sea normal, sería mentir y en algún momento se me va salir algo”, mencionó la ‘Patrona de Gamarra’, a lo que Korina Rivadeneira escuchaba atenta, pero su rostro mostraba que no había tanta comprensión a la ex de su esposo, Mario Hart.