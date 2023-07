Karen Dejo sorprendió a Onelia Molina cuando contó que Mario Irivarren le quitó a su amiga desde que oficializaron su relación. "Ya me quitaron a mi amiga, ya no puedo ir a cenar con ella. Ya me la quitaron, quiero ir a su casa y no está. Antes le mandaba un mensaje y me respondía al toque. Ahora me dice: 'Estoy ocupada', ya no pues, ya no se puede así", reveló la "Sabrosura" frente al nerviosismo de la combatiente.