Michelle Soifer no descartó darle una oportunidad a Javier Alegría, más conocido como Japi de Al fondo hay sitio, y July no pudo evitar su sorpresa. "Yo creo que tiene cara de inocente y sí, me conseguiría un buen chico. Me han tocado puros bad boys. Sí, le daría una oportunidad. Viéndolo bien tiene un peinadito muy particular y es súper inocente, muy bonachón", señaló la cantante durante la divertida secuencia del programa.