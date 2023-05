Gino Assereto se mostró tranquilo frente a las especulaciones sobre los supuestos celos que tendría por la actual pareja de Jazmín Pinedo, Pedro Araujo. "No, no, no. Lo de la 'China' y yo eso ha pasado hace muchísimo tiempo. Yo a la 'China' la adoro y le deseo lo mejor", afirmó el integrante de Esto es guerra, quien contó que es muy buen amigo con su expareja. "Mi relación la 'China' es muy buena, yo la adoro", puntualizó el modelo.