Dolores se molestó y "lloró" al ver a Jimmy triste por los reclamos de Alessia

Dolores (Devora Merino) y Jimmy (Jorge Guerra) visitaron 'Mande quien mande', sin imaginar que les recordarían el preciso momento cuando Alessia le reclama al hijo de Charito por salir con la joven enfermera, quien no pudo ocultar su molestia y hasta estuvo a punto de llorar por ver la reacción de su nueva pareja ante los reclamos de su ex. "No hemos querido faltarte el respeto con esta escena. Estamos incomodando a nuestros invitados", exclamó María Pía Copello ante la incomodidad de Dolores.