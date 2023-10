Benjamín (Vasco Rodríguez) está muy ilusionado con July (Guadalupe Farfán) y esta vez lo demostró al expresar lo que le gustó de ella. Ambos estuvieron en 'Mande quien mande' y fue María Pía Copello quien le preguntó las cosas que le habían llamado la atención de la joven enfermera. "Me gusta su sencillez, su sinceridad, las ganas que tiene de salir adelante. Eso me motiva también y me da ganas de seguir ahí como un apoyo", acotó el joven.